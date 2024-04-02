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دراما المتحدة

السيسي للمصريين: أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة الوطن

كتب:

نرمين عفيفي
11:55 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «دعوني ونحن في ربوع هذا السرح العريق، الممثل لإرادة شعب مصر أن أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديموقراطية متقدمة في العلوم والزراعة والآداب والفنون والصناعة».

وأضاف الرئيس السيسي: «نتسلح بعبق تاريخ لا نظير له بين البلاد وعزيمة حاضرة أشد رسوخا من الجبال وآمال مستقبل يحمل كل الخير لبلدنا وشعبنا».

 

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بقلم نرمين عفيفي