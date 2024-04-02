الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحلف اليمين الدستوية لولاية جديدة.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في نص البيان، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «نتمنى للرئيس دوام التوفيق والنجاح في قيادة الوطن، والحفاظ على مقدراته».

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، اليوم، أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، في جلسة تاريخية هي الأولى للمجلس.