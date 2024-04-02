«سي إن إن» الأمريكية تبرز كلمة الرئيس السيسي في أثناء أداء اليمين الدستورية

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة.

7 وعود للسيسي في ولايته الجديدة

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة مدتها 6 سنوات، وتحدث فيها عن 7 وعود رئاسية خلال فترة الحكم المقبلة، أولها حماية وصون أمن مصر القومي، ثم استكمال وتعميق الحوار الوطني، خلال المرحلة المقبلة.

تبني استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر

وأشارت إلى أنّ ثالث الوعود كان تبنّي استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، والرابع هو تبنّي إصلاح مؤسسي شامل لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت.

أهمية دعم شبكات الأمن الاجتماعي

وكان الوعد الخامس تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وسادس الوعود كان دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وسابع الوعود كان الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.