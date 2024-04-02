ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ»: كلمة السيسي بعد اليمين الدستورية عبرت عن آمال الشعب

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام مجلس النواب، استكمال لمسيرة إنجازات الرئيس التي انطلقت قبل سنوات.

وتابع: المراسم بمثابة عهد جديد نؤسس فيه للجمهورية الثالثة، وكلنا تفاؤل بأن الفترة المقبلة سوف تكون فارقة في تاريخ مصر الحديث بعد أن استعادت مكانتها الدولية مرة أخرى، بفضل التحركات الدبلوماسية والقرارات الرئاسية التي كانت يد العون لكل الأشقاء في المنطقة.

مواجهة التحديات العالمية

قال «عيش»، في تصريحات صحفية، إنه من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية خرج الشعب المصري وفي القلب منهم عمال مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وقالوا كلمتهم وأعلنوا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم نجدد دعمنا بمواصلة العمل للوصول إلى وضع أكثر صلابة في مواجهة التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وأشار إلى أنَّ كلمة الرئيس اليوم أثناء حلف اليمين كانت شاملة ومُعبرة عن آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، وتعكس حرص القيادة السياسية علي استكمال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها كذلك لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنَّ الرئيس نجح في إدارة كل الملفات ورعاية مشروعات تنموية يمكن وصفها بمشروعات القرن، مثل حياة كريمة والتي تعتبر أضخم مشروع لتحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن بقري مصر بالإضافة إلى مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، فضلا عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.