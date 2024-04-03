مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة لليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، الموافق الأربعاء 3 أبريل 2024 ميلادية، حيث يزداد حرص المسلمين على أداء الصلاة في مواقيتها، تقربًا إلى الله.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 4 أبريل 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:18 صباحاً.

الشروق: 5:45 صباحاً.

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:16 مساءً.

العشاء: 7:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الأربعاء الموافق الرابع و العشرين من شهر رمضان 14 ساعة و 18 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.