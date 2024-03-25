«الأونروا»: الوكالة شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين.. ولابد من إيصال المساعدات

قالت إيناس حمدان قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنّ دور الوكالة في قطاع غزة جوهري وهي بمثابة عمود فقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ولكن في باقي مناطق العمليات الخمس في القطاع.

وأضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لدينا أزمة حقيقية ولدينا حرب لاتزال مستمر و2.3 مليون شخص أصبحوا معتمدين بشكل كامل على أونروا وكل الخدمات الأساسية التي تقدمها أونروا من مساعدات غذائية وخدمات صحية وخدمات مأوى وخدمات مياه وما إلى ذلك».

وتابعت: «وجود أونروا في قطاع غزة أمر أساسي وجوهري لأنها أكبر مؤسسة موجودة حتى الآن رغم أنها تتعاون مع باقي المؤسسات الأممية والتي بدورها تقدم خدمات للاجئين والسكان، ولكن أونروا هي الأكبر على الأرض والتي تمتلك عدد المنشآت الأكبر والقوائم والتفاصيل الخاصة بالمستفيدين في قطاع غزة».