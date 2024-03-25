رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الأونروا»: الوكالة شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين.. ولابد من إيصال المساعدات

كتب:

محمد عزالدين
06:36 م | الإثنين 25 مارس 2024
أونروا

أونروا

قالت إيناس حمدان قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنّ دور الوكالة في قطاع غزة جوهري وهي بمثابة عمود فقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ولكن في باقي مناطق العمليات الخمس في القطاع.

وأضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لدينا أزمة حقيقية ولدينا حرب لاتزال مستمر و2.3 مليون شخص أصبحوا معتمدين بشكل كامل على أونروا وكل الخدمات الأساسية التي تقدمها أونروا من مساعدات غذائية وخدمات صحية وخدمات مأوى وخدمات مياه وما إلى ذلك».

وتابعت: «وجود أونروا في قطاع غزة أمر أساسي وجوهري لأنها أكبر مؤسسة موجودة حتى الآن رغم أنها تتعاون مع باقي المؤسسات الأممية والتي بدورها تقدم خدمات للاجئين والسكان، ولكن أونروا هي الأكبر على الأرض والتي تمتلك عدد المنشآت الأكبر والقوائم والتفاصيل الخاصة بالمستفيدين في قطاع غزة».

اقرأ المزيد:

مندوب الجزائر بمجلس الأمن: حمام الدم استمر في غزة بأشكال بشعة

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

مندوب موزمبيق بمجلس الأمن: تصعيد النزاع في غزة تهديد للسلم والأمن الدوليين

مسؤول أممي: نرفض منع قوافل المساعدات من الوصول إلى شمال غزة

4 دول تزود إسرائيل بالوقود مع استمرار العدوان على غزة.. بينها البرازيل

جيش الاحتلال: رصد 8 عمليات إطلاق صواريخ من غزة تجاه أسدود
بقلم محمد عزالدين