مسؤول أممي: نثمن دور مصر في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، جان لوك مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيه بالأمم المتحدة في القاهرة، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش.

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وعبدالحليم عبدالله مدير فريق الأمم المتحدة في شمال سيناء.

ورحب المحافظ بمدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالقاهره على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

استقبال المساعدات على ثلاث محاور

وأكد المحافظ قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات، وهي على متن الشاحنات بالطريق البري، وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري، وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

مخازن لوجستية بمخازن المحافظة للمساعدات

وأضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

دور مصر الكبير في إدخال المساعدات لقطاع غزة

بدوره ثمن مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالقاهرة، الدور الكبير الذي تقوم به مصر في استقبال وتخزين المساعدات في مخازن مجهزة ومؤمنة في مدينة العريش، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الأممية.