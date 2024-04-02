تامر عاشور وأحمد زاهر ومي فاروق يجتمعون في إفطار الملحن مدين

حرص الملحن مدين، وزوجته الدكتورة ياسمين على دعوة أصدقائهما في عالم الموسيقى والتمثيل على مائدة الإفطار في منزلهما.

حفل إفطار مدين بحضور النجوم

وكان في مقدمة الحاضرين تامر عاشور، وأبو، وأحمد جمال، وأحمد بتشان، والفنان أحمد زاهر، وليلى زاهر، وهشام جمال، ومحمد جمعة، وكل من الموزع توما وأحمد إبراهيم، وأحمد عادل، ووسام عبدالمنعم، ومهندس الصوت، والمنتج هاني محروس وزوجته عفاف وابنتهما نيكول، والمنتج محمد جابر ومحمد حامد، وإسلام إسماعيل، والشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، وخالد تاج الدين، والمطربة مي فاروق، وخطيبها محمد العمروسي.

وغنى مدين، بعد الإفطار عددا كبيرا من الأغاني بمشاركة تامر عاشور، ومي فاروق، وتامر حسين وأحمد إبراهيم، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.