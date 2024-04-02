نجم المنتخب الجزائري يتجه للغناء.. معلومات لا تعرفها عن يوسف البلايلي (فيديو)

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح وقوف النجم الجزائري يوسف البلايلي أمام الميكرفون داخل استوديو، لتسجيل أغنية رياضية، فهل ترك كرة القدم واتجه للغناء؟

الجمهور الجزائري تداول فيديو لاعب مولودية الجزائر يوسف البلايلي بكثرة عبر مواقع التواصل، حيث كان اللاعب يؤدي أغنية خاصة بفريقه، رفقة مغني الفريق الشهير جليل باليرمو، الذي قد يكون سبب دخوله مجال الغناء.

اللاعب المثير للجدل

قصة اللاعب الجزائري مثيرة للجدل منذ بدايتها، فما إن كان بدأ نجمه يسطع في عالم الساحرة المستديرة، حتى وجد نفسه تحت تأثير مخدر الكوكايين، الذي كاد ينهي مستقبله الكروي تمامًا، وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عن النجم الجزائري يوسف البلايلي.

7 معلومات عن يوسف البلايلي