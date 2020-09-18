أزمة لمحمد شريف في الأهلي بسبب يوسف البلايلي

تضاءلت فرص عودة محمد شريف جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي والمعار لفريق إنبي، للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل المفاوضات المكثفة من إدارة النادي مع الجزائري يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي.

ودخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مُكثفة مع نظيرتها أهلي جدة، خلال الأيام الأخيرة من أجل شراء عقد الجزائري يوسف البلايلي، والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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