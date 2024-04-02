موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 2 أبريل

أوضحت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الجزائرية، موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024، مختلفة في الولايات الجزائرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الثلاثاء 2-4-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الإثنين 2-4-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:53 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:36 صباحًا، والشروق 6:13 صباحًا، وصلاة الظهر 12:32 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الثلاثاء 2 أبريل، ستكون عند الساعة 7:25 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:12 صباحًا، والشروق 6:47 صباحًا، وصلاة الظهر 1:06 مساءً، وصلاة العصر 4:41 مساءً، وصلاة العشاء 8:50 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الثلاثاء 2-4-2024 عند الساعة 7:28، وموعد صلاة الفجر سيكون 5:16 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:09، وموعد صلاة العصر سيكون 4:42، والعشاء ستكون 8:51، والشروق سيكون 6:50.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 2-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 2-4-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:22 صباحًا، والشروق 6:44 صباحًا، وصلاة الظهر 1:03 مساءً، وصلاة العصر 4:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:47 مساءً.