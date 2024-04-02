أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تهنئ السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة

هنأ الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لمصر، إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أحلام المصريين في التقدم والازدهار، سائلا الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الخير والبناء والتنمية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية.

تحقيق مزيد من الإنجازات

وأكد «غالب»، تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تنفيذ رؤيته وبرنامجه داخلياً وخارجياً، لتحقيق مزيد من الإنجازات في مسارات التنمية المستدامة بالتعليم والصحة والصناعة والزراعة وبرامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن والأمان لمصر وشعبها، وفي سياسته الخارجية المتوازنة مع كافة دول العالم والسعي الدائم لتحقيق السلام.

جائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط

وقدم غالب التهنئة أيضاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024 بعنوان «بطل السلام».