مفتي الجمهورية يحضر الإفطار السنوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور

نظَّمت أسرة طلَّاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، حفلَ الإفطار السنوي، برعاية وحضور الدكتور إلهامي ترابيس؛ رئيس الجامعة، بالمجمع النظري للكليات بالأبعادية.

وحضر الحفل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

كما حضر الحفل نوَّاب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريون والطلاب، والطلاب من ذوي الهمم، والمنسِّق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، ولفيف من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة، ورؤساء النقابات ووكلاء الوزارات بالبحيرة.

مفتي الجمهورية يعرب عن سعادته بوجوده بين الطلاب

وأعرب المفتي عن سعادته بوجوده بين أبنائه الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الصورة تدعو إلى الترابط والمحبة بين جميع منتسبي الجامعة بمختلف فئاتها، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل معهم، ومشاركتهم مختلف المناسبات والاستماع إليهم، لخلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين قيادات الجامعة كافة، والطلاب من مختلف الكليات.

كما أشاد الدكتور شوقي علام، بدَور أسرة طلاب من أجل مصر، باعتبارهم أحد رموز الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي الذي يأتي ضمن الأنشطة الطلابية الفاعلة والإيجابية التي تعزز من قيم العمل الجماعي، والخدمة المجتمعية.

وشهد حفل الإفطار عدد من الفعاليات والابتهالات للمنشد الديني أحمد خضر.

وفي ختام الحفل، حرص الطلاب على الْتقاط الصور التذكارية مع المفتي ورئيس الجامعة، تعبيرا عن سعادتهم بحرصهم على التواصل الدائم والمستمر معهم في جميع الأوقات والمناسبات، وأيضا تبادل الصور مع الحضور.