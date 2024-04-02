أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة عين شمس تنظم حفل الإفطار السنوي  

نظمت، أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، حفل الإفطار السنوي، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبمشاركة اتحاد الطلاب.

إفطار سنوي في جامعة عين شمس

وأقامت الأسرة حفل إفطارها السنوي بتنظيم وإشراف إبراهيم سعيد، أمين مساعد الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وطارق أحمد، مدير رعاية الشباب، والدكتور أحمد ديهوم، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وذكرت «أسرة من أجل مصر» في بيان، أن حفل الإفطار السنوي يأتي في إطار توطيد أواصر الأخوة والمودة بين أبناء الجامعة ومنتسبيها، وحرصا من إدارة الجامعة على تقليد سنوي بشأن إقامة حفل للإفطار في أحد أيام شهر رمضان المبارك.

حفل إفطار

شارك في حفل الإفطار السنوي لـ أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق؛ والدكتور صفاء شحاتة عميد كلية التربية؛ ولفيف من وكلاء الكليات وقيادة الجامعة، فيما جسد الحضور روح الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية لأبناء وشركاء الوطن.