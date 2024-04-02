هبوط جديد في سعر الدولار بالبنوك خلال منتصف التعاملات

أعلنت المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 بقيمة 4 قروش إذ سجل سعر الدولار 47 جنيهًا و11 قرشًا للشراء و47 جنيهًا و21 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري مقارنة بما كانت عليه الأسعار فيد بداية التعاملات اليوم سجلت نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم في cib

سجل سعر الدولار اليوم 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.11 جنيه للشراء، وسجل نحو 47.21 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.10 جنيه للشراء، وسجل 47.23 جنيه للبيع، تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.11 جنيه للشراء، كما سجل 47.23 جنيه للبيع، تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.