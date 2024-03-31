أعلن البنك المركزي، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 31-3-2024، إذ سجل نحو 47 جنيهًا و32 قرشًا للشراء و47 جنيهًا و46 قرشًا للبيع، وذلك وفق الأسعار المعلنة رسميًا على المنصات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

استقرار سعر الدولار

ويشهد سعر الدولار في البنوك حالة من الاستقرار، إذ أن سعر الدولار يتراوح بين 46 جنيهًا إلى 47 جنيهًا، وهذا يوضح أن سعر الدولار في حالة استقرار منذ أن تم تحريك سعر الصرف في البنوك مطلع الشهر الجاري.

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم 47.33 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.24 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.