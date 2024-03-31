تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك.. اعرف آخر تحديث

سجلت أسعار الدولار تراجعا مقابل الجنيه الآن في السوق اليوم الأحد 31-3-2024، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية خلال نهاية العمل، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 47.10 للشراء، و47.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر تراجعا، حيث بلغ نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع بتراجع 15 قرشا.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

واستقر سعر الدولار اليوم ليسجل 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.