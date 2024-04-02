غضب بريطاني بسبب استشهاد موظفي إغاثة المطبخ الخيري العالمي في غزة

استشهد ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين أمس في غارة جوية إسرائيلية على غزة، وأكد المطبخ المركزي العالمي الخيري (WCK) أن ثلاثة من عمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا في غزة أمس في غارة جوية إسرائيلية كانوا مواطنين بريطانيين.

الشهداء من المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا وفلسطين

وبحسب صحيفة «الجارديان» فإن المجموعة كانت تستقل سيارتين مدرعتين تحملان شعار الجمعية الخيرية، وأعلن المطبخ الخيري العالمي أن الشهداء من المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا وفلسطين، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين كنديين، وقالت الجمعية الخيرية إنها علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

كما أوقفت وكالات الإغاثة الأخرى عملياتها، وتتم إعادة المساعدات التي يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص وحذرت منظمات الإغاثة من مجاعة وشيكة في الإقليم.

وقال ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، لوسائل الإعلام خلال زيارة إلى شمال شرق إنجلترا صباح الثلاثاء: «نحن نطلب من إسرائيل التحقيق في ما حدث بشكل عاجل، لأنه من الواضح أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة».

اعتراض الخارجية البريطانية

ونشر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بيانا قصيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول فيه إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي بشأن مقتل سبعة من عمال الإغاثة الإنسانية في غارة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق: «لقد تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي للتأكيد على أن مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة، بما في ذلك ثلاثة مواطنين بريطانيين، أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب على إسرائيل أن تشرح بشكل عاجل كيف حدث ذلك وأن تجري تغييرات كبيرة لضمان سلامة عمال الإغاثة على الأرض».

وفي المملكة المتحدة، وصف زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر مقتل عمال الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية بأنه شائن وغير مقبول.

وأفادت رويترز بأن المملكة المتحدة ستستدعي السفير الإسرائيلي بشأن مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين في غارة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة أسفرت أمس عن مقتل سبعة أشخاص في المجمل.