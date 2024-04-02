بشرى سارة لحديثي التخرج.. وظائف خدمة عملاء جديدة في بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن وظائف خالية في وظيفة ممثلين خدمة عملاء لحديثي التخرج من الشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا خريجي كليات تجارة أو ما يعادلعا من شهادات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك في إعلانه التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف بنك مصر في وظيفة خدمة عملاء لحديثي التخرج، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والمطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

مسؤوليات العمل

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص / زيادة.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- يحدد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من سكان جنوب سيناء فقط.

- أن يكون المتقدم للوظاىف لديه خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون حاصل على تقدير جيد فيما فوق.

- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023).

- أن يكون سن المتقدم للوظائف بحد أقصى 28 عاما.

وعلى الراغبين في التقديم لوظاىف خدمة عملاء حديثي التخرج في بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.