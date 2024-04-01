وظائف مديرية العمل بالقليوبية.. 188 فرصة شاغرة في 3 شركات
كتب:
حسن صالح
08:39 م | الإثنين 01 أبريل 2024
وزارة العمل - أرشيفية
كشفت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 188 فرصة عمل ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها الوزارة مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
خريطة وظائف مديرية العمل بالقليوبية
وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا أنه متوافر 188 فرصة في 3 شركات كبرى في شبرا الخيمة بالقليوبية، في مجالات الصناعات والملابس والبلاستيك بمرتبات مجزية حيث تتوافر الوظائف التالية:
8 عمال
3 عمال مخازن
2 عمال مكواة
10عمال أوفر
10 عمال أوريليه
10 عمال سنجر
25 مساعدا
25 عامل إنتاج
25 عامل خدمات
طريقة التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية
وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هنا