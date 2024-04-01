وظائف مديرية العمل بالقليوبية.. 188 فرصة شاغرة في 3 شركات

كشفت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 188 فرصة عمل ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها الوزارة مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

خريطة وظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا أنه متوافر 188 فرصة في 3 شركات كبرى في شبرا الخيمة بالقليوبية، في مجالات الصناعات والملابس والبلاستيك بمرتبات مجزية حيث تتوافر الوظائف التالية:

8 عمال

3 عمال مخازن

2 عمال مكواة

10عمال أوفر

10 عمال أوريليه

10 عمال سنجر

25 مساعدا

25 عامل إنتاج

25 عامل خدمات

طريقة التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هنا