برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. تفاصيل وظائف وزارة العمل في أسيوط

وفرّت وزارة العمل العديد من الفرص الوظيفية، للشباب في محافظة أسيوط من مختلف الشركات، ضمن النشرة نصف الشهرية.

وظائف وزارة العمل في أسيوط

ويستعرض التقرير التالي، وظائف وزارة العمل في النشرة النصف شهرية في محافظة أسيوط للشباب، والتي جاء كالآتي:

- شركة تمويل متناهي الصغر:

- 5 أخصائي تمويل بشروط مؤهلات عليا من الجنسين.

- السن حتي 35 سنة.

- المؤهل متوسط.

- الراتب 3500 جنيه.

شركة إدارة مطاعم:

- 5 أعضاء فريق.

- 5 عمال مطعم.

- 5 مناديب توصيل.

- الراتب 3510 جنية.

شركة تضامن:

- 8 أخصائي ائتمان

- مؤهل عالي أو متوسط من الجنسين.

- الراتب 4000 جنيه.

- السن 35 سنة.

أماكن التقديم في وظائف وزارة العمل في أسيوط

ويمكن التقدم لتلك الوظائف، من خلال مصر وزارة العمل، أو من خلال مقر مديريات العمل في كل محافظة، أو من خلال أرقام التواصل الخاصة بالشركات، ووجهت الوزارة إلي المديريات، بضرورة متابعة الشباب عند التقديم في الوظائف، حتى القبول والحصول على الوظائف.