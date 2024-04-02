نبيلة مكرم لـ«كلم ربنا»: أزمة ابني في أمريكا من أصعب الابتلاءات

كشفت الدكتورة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة السابقة، عن مرورها بأزمة اتهام نجلها بجريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن أكثر الابتلاءات قوة هي ما تخص الأبناء.

نبيلة مكرم: أصبت بالانهيار أثناء أزمة ابني

وشددت «مكرم»، خلال لقائها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على أنها خلال هذه الأزمة مرت بالعديد من الصدمات، موضحة أن الصدمة كانت كبيرة لأنها أم، وكانت في الوقت هذا وزيرة الهجرة، ثم أصيبت بالانهيار والاستسلام.

نبيلة مكرم: أثق في ربنا دائما

وأشارت إلى أنه بعد مرحلة الاستسلام يأتي الشيء الفيصلي والمرحلة التي يكون بها حق الاختيار، حينها قررت «اتشعبط في ربنا، قولت لربنا أنا مش فاهمة ليه سمحت بحاجة زي كده، وأثق أن الله لا يأتي بالشر أبدا، وكل ما يقضيه خير».