أحمد بهي الدين لـ«كلم ربنا»: «والدي جالي في الحلم وحضني.. وحققت أمنيته»

روى الدكتور أحمد بهي الدين، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة حلوان ورئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، عن موقف عصيب واجهه، لم يكن شخصيا، بل طالت صعوبته جميع أفراد عائلته.

وأكد بهي الدين، أن أصعب موقف واجهه في حياته، هو يوم وفاة والده، الذي جاء بشكل مفاجئ، تاركا أثرا عميقا على حياته وعائلته.

والدي كان مظلة إنسانية

ونوه «بهي الدين»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، بأن والده كان كبير العائلة، وكان مظلة إنسانية وداعمة للجميع، إذ كان عميد العائلة، وشيخ أزهري مستنير، موضحًا أنه كان سببًا في أن يكون منزلهم قريب إلى الله، وبه الروح الصوفية المصرية.

حقق حلم والده

شدد على أنه الابن الأكبر لوالده، وكان وقت وفاة والده في مرحلة التعليم الجامعي في 3 جامعة، ويدرس بكلية الآداب، مشددا على أنه كان يعمل لتحقيق أمل والده به، وهو أن يكون دكتور بالجامعة، مشددًا على أن كان يتمنى أن يكون مثل أحد أصدقاء والده.

وأشار إلى أن لحظة التعيين في الجامعة كانت عظيمة، مشيرا إلى أنه يشاهد والده في المنام من حين لآخر، موضحًا أنه كان هناك مشهد فارق في حياته بعد تحقيق حلم والده، متابعًا: «حضن والدي لي في المنام.. شعرت بأن يد والدي وضعت على ظهري».