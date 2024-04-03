يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الرابع في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024، الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الأربعاء 3-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة الخامسة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024، في الساعة 4:13 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الرابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024، في الساعة 11:59 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024، في الساعة 6:17 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024، في الساعة 7:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم الرابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و27 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.