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مدير أكاديمية ليفربول في مصر: نسوق اللاعبين المتميزين في أكبر الأندية

كتب:

الوطن
07:34 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
أكاديمية ليفربول الدولية في مصر

أكاديمية ليفربول الدولية في مصر

أكد ضياء عبد الرحمن ، مدير أكاديمية ليفربول الدولية في مصر، أن الأكاديمية تتبع أساليب التدريب الموجودة في انجلترا لتنمية وتطوير مهارات لاعبي كرة القدم بالأكاديمية، بالإضافة إلى تسويق اللاعبين المميزين في أكبر أندية كرة القدم في مصر وأوروبا . جاء ذلك خلال تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول الدولية في نادي الرحاب لمشاركتهم المتميزة في الدوري المصري لموسم 2023 – 2024 .

من جانبه أكد ديفيد ريدلر ، المدير الفني لأكاديمية ليفربول الدولية في مصر ، أن الأكاديمية تقوم بتدريب اللاعبين وفق أحدث البرنامج التدريبية المتطورة ، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين الفنية والتكتيكية والبدنية وإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال جلسات التدريب الخاصة بمختلف الأعمار .

يشار إلى أن أكاديمية ليفربول الدولية لها 3 فروع في مصر داخل مدن مجموعة طلعت مصطفى ، في نادى الرحاب الرياضي ونادى مدينتي الرياضي ونادى الربوة. وتمتلك الأكاديمية انجازات في تدريب اللاعبين وتأهيلهم لممارسة كرة القدم بصورة احترافية، ما يسهم في خلق جيل جديد من اللاعبين يضاف لكرة القدم المصرية.

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بقلم الوطن