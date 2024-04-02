طارق فؤاد: مدحت من أحب الأصوات إلى قلبي.. ومحدش بينافسني غيري»

ردّ المطرب طارق فؤاد، على ما أثير حول غضبه من المطرب مدحت صالح بدعوى أنه لم يدعمه بعد الشهرة وأنه «غيران» من نجاحه بعد تفوق مدحت صالح عليه.

وقال «فؤاد» في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «إن مدحت من أحب الأصوات إلى قلبي، محدش بينافسني خالص غيري، أنا في حتة تانية لوحدي، هو معروف وله أعمال أكتر مني بكتير، وده ميقللش مني، أنا بتبسط جدا».

وأضاف المطرب: «ببقى في منتهى السعادة لما بسمع مدحت، أنا عامله أحلى لحن، لكن لما كان في برنامج أنغام قلب الحقائق وقالها كنا في المدرسة مع عماد عبدالحليم رحمه الله، وفي آخر البرنامج سألته أنغام عني، فقالها آه كان معانا، لكن الحقيقة مدحت هو اللي كان معانا لأن عماد كان بيعدي عليّ كل يوم الصبح، معرفش نيته ايه، زعلت لأنه تجاهلني، وعمره ما قال إني كنت أول واحد يروح له وقاله عاوز أغني».