طارق فؤاد: «محدش سأل عني في فترة مرضي وصوتي رجع لما مدحت النبي»

أكد المطرب طارق فؤاد أن المطرب مدحت صالح أحد أقاربه، قائلًا: «ابن عمي رحمه الله كان متزوجا من أخته»، مشددًا على أن الفنان مدحت ومحمد الحلو وعلي الحجار من أعز الناس على قلبه.

فؤاد: فترة مرضي امتدت 4 سنوات

وأضاف «فؤاد»، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، أنه في فترة مرضه لم يسأل عنه أي شخص، مؤكدًا أن فترة مرضه امتدت من 2016 إلى 2020، موضحًا أنه سافر لتلقي العلاج في فرنسا.

فؤاد: صوتي رجعلي لما مدحت النبي

وتابع: «صحيت الصبح مرة واحدة ملقتش صوتي، وقالوا لي هناك إني كنت مصابا بحساسية على الصدر وكنت باخد بخاخات كتير فيها كورتيزون، لكن ده مش السبب الحقيقي، ورجع لي صوتي لما مدحت سيدنا النبي».