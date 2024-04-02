الكشف على 569 شخصا في قافلة طبية بالإسماعيلية

وقعت قافلة طبية في محافظة الإسماعيلية الكشف الطبي على 569 شخصا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ضمن القوافل الأسبوعية بنطاق القرى والمراكز لتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن القافلة تم تنظيمها في مركز شباب أبوشحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، من مديرية الصحة والسكان، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

الكشف الطبي على 569 حالة مجانا

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، في البيان، إن القافلة قدمت الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم، مشيرا إلى أن القافلة استقبلت 569 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية.

وأشار بشارة إلى أن القافلة تأتي ضمن القوافل التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية

وقالت الدكتورة ريم مصطفى مدير عام مديرية الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية.

وأضافت في بيان، أن القافلة تضمنت عيادة الأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.