أماكن توزيع السكر بسعر 27 جنيها في الإسماعيلية اليوم

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، توزيع كمية كبيرة من السكر، اليوم الثلاثاء، بنطاق مدينة الإسماعيلية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، وحتى نفاذ الكمية.

أماكن توزيع السكر في الإسماعيلية

وأوضحت في بيان، أنّ أماكن توزيع السكر في الإسماعيلية، كالآتي:

1- ماركت البطل خلف سوق بورسعيد.

2- ماركت علي علام بالبلابسة.

3- ماركت الحياة بميدان فوكس.

4- ماركت المشنة خلف ديوان عام المحافظة الجديدة.

وأشارت محافظة الإسماعيلية، في بيان، إلى توزيع السكر بمعرض المنتزه الدائم الساعة الثانية ظهرًا، والساعة الثامنة مساءً، تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية.

حملات تموينية في الإسماعيلية

ووجّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات التموينية على المنافذ والمحال التجارية، لمتابعة ضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وضمان عدم بيع السلع بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت قد تسلمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظ الإسماعيلية، كميات كبيرة من السكر جرى توزيعها على المحال التجارية، لضمان بيعها للمواطنين بسعر 27 جنيهًا.