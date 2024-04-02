بعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 8.. كيف تسبب شارون في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية؟

تحدث الجد «سامي مغاوري» خلال الحلقة 8 من مسلسل مليحة، بأن زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي أرييل شارون، أثار اندلاع شرارة الغضب في فلسطين والعالم بسبب تصريحاته بأنه يريد بناء هيكل سليمان المعروف بجبل الهيكل، فقام بعدة محاولات هدفها هدم المسجد الأقصى.

اندلاع شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية

وتستعرض الوطن في السطور التالية تفاصيل اندلاع شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية:

واندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عقب اقتحام شارون باحات المسجد الأقصى، تحت حماية نحو ألفين من الجنود والقوات الخاصة، وتجول شارون في ساحات المسجد وصرح بأن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، ما أثار استفزاز الفلسطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت مدينة القدس مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات، وامتدت إلى جميع المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسميت بـ«الانتفاضة الثانية» أو «انتفاضة الأقصى».

استشهاد الطفل محمد الدرة

وفي خلال الهجوم العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كان الطفل الفلسطيني «محمد الدرة» رمز الانتفاضة الثانية، يحتمي خلف والده ويبكي خوفا من الرصاص ووالده يشاور لمحاولة وقف إطلاق النار إلا أن قوات الاحتلال استمرت في ذلك ما أدى إلى استشهاد الطفل.

وأثار استشهاد «الدرة» غضب الفلسطينيين في كل مكان، ما دفعهم إلى الخروج في مظاهرات غاضبة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.