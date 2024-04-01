مسلسل مليحة الحلقة 7.. مليحة تستعد لاستكمال رحلتها إلى فلسطين

تشهد أحداث مسلسل مليحة الحلقة 7، استعداد مليحة لتجديد أوراقها وجواز السفر من السفارة الفلسطينية في القاهرة، لاستكمال رحلتها إلى سيناء وعبور معبر رفح حتى تصل إلى بلادها غزة، وهو الحلم الذي كان يراودها منذ طفولتها.

مسلسل مليحة الحلقة 7

ويعرض الدكتور هشام الذي يجسد دور الفنان (علي الطيب) على مليحة وجدتها، أن يقيما في منزله مع شقيقته طوال فترة بقائهما في القاهرة لإنهاء تجديد الجوازات والأوراق الرسمية الخاصة بهم قبل استكمال رحلتهم إلى فلسطين، إلا أنّ مليحة تعتذر له وتقرر الإقامة مع إحدى صديقاتها، وتتواصل الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 7.