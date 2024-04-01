مع اقتراب عيد الفطر المبارك يستعد جموع المسلمين في فسلطين لاستقبال العيد، وذلك بعد أن حددت الحسابات الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين

في السطور التالية تقدم «الوطن» لقرائها موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين

تشير التوقعات الأولية، والحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين سيكون في يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل المقبل، وفي نفس السياق قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس قيد رمح أي ما بين 15و20 دقيقة بعد شروق شمس أول أيام عيد الفطر.

ومن المتوقع أن تكون الصلاة في الساعة 5:45 دقيقة وجديد بالذكر أن صلاة العيد يمتد وقتها إلى ما قبل صلاة الظهر بثلث ساعة.

مظاهر الاحتفال بالعيد في فلسطين

تتميز مظاهر عيد الفطر المبارك في فلسطين، بأجواء وطقوس مميزة، يحتفل بها الفلسطينيون على طريقتهم الخاصة، تتخلله عادات وتقاليد الفلكلور والتراث الشعبي الفلسطيني، حيث يحيون العيد كما توارثوا أصوله من أجدادهم.

ويستقبل الفلسطينين أيام عيد الفطر السعيد بأجواء تملؤها البهجة، والتي تتميز بطابع خاص لا سيما بين الأطفال، فالعيد له عاداته وأجواؤه الخاصة التي تميزه في كل بيت قبل العيد.