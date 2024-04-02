«القومي للثقافة» يكرم الأمهات المثاليات في ختام ليالي «أهلا رمضان»

اختتم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، ليالي «أهلا رمضان» في الحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، بتكريم الأمهات المثاليات، وتضمن حفل الختام العديد من الفعاليات منها على المسطح الأخضر، وتم تقديم ورش الفنون التشكيلية المتنوعة لفناني الحديقة، منها ورشة تلوين خزف، وورشة عروسة قفاز، وورشة قناع بالفوم البرونزي، ورشة فانوس رمضان، وورشة رسم حر، بالإضافة إلى ورش فنية للجهات المشاركة في قطاع الفنون التشكيلية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

حفل توقيع الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

وعلى المسرح الصغير أقيم حفل توقيع للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وشملت قصة «الملاك نور» للكاتبة كارمن محمد إبراهيم والرسامة نادين علاء الدين عمر، بحضور الكاتبة رضا سلام، وأدار اللقاء الباحث أحمد عبد العليم، أعقبه حكواتي رمضان بعنوان «حكايات النصر.. اللواء المهندس باقي زكي يوسف»، بحضور الكاتب أحمد سراج، والكاتب حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال بالتعاون مع لجنة فنون الطفل.

كما تم عرض فرقة «كلاون الحديقة»، وعلى المسرح الروماني تم تكريم مسيرة الكاتب والشاعر أحمد سويلم، بحضور الكاتب أحمد فضل شبلول، بالتعاون مع لجنة فنون الطفل، وأقيم صالون «محبة الوطن» تحت عنوان «قوة الإرادة والمثابرة من أجل بناء الذات»، بحضور الشيخ السعيد مسعد السعيد، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال بحضور الكاتب محمد ناصف بالتعاون مع وزارة الأوقاف، أعقبه فقرة تكريم الأمهات المثاليات من المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقاقية.

معرض إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل

كما تم عرض فقرة لفريق الحديقة للفنون الاستعراضية «بنات وبس» تدريب الفنان عبد الرحمن أوسكار، وعروض لفريق «ماريونت الحديقة الثقافية» لخالد خريبي، واختتم المسرح فقراته بعرض فقرة السيرك القومي، وعرض مسرحية «علي بابا والأربعين حرامي» للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.