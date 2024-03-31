كيف تلعب دراما رمضان دورا في علاج مشكلات الأسرة؟.. «إمبراطورية ميم» نموذج

قالت الدكتورة أميرة عبدالرزاق اختصاصي نفسي إكلينيكي، إنّ الدراما لها دور مهم جدا في المجتمع وتقوية الأواصر الأسرية وعلاج المشكلات التي يواجهها الشباب وتتعرض لها الأسرة المصرية بشكل عام، فهي المنفذ الذي يتم إيصال الرسائل بشكل غير مباشر للأسرة والشباب من خلاله.

تأثير مسلسل إمبراطورية ميم على أفراد الأسرة

وأضافت «عبدالرزاق»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «مسلسل إمبراطورية ميم كان له أثر مهم جدا في دراما رمضان هذا العام، فقد ناقش دور الأب والسلطة الأبوية، فالأبناء لديهم الرفض لفكرة السلطة ويرغبون في الانعتاق من السلطة الأبوية».

مسلسل إمبراطورية ميم يناقش قضية هامة

وتابعب: «المسلسل عالج هذه القضية، خاصة أن هناك مشكلة اجتماعية لدى الشباب في المجتمع وهي رفض أي تدخلات من الأهل الذين يحاولون متابعتهم وفرض آرائهم باستمرار بسبب الإحساس بالخوف عليهم».