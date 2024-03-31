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دراما المتحدة

دراما رمضان.. ملخص الحلقة الـ20 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

كتب:

يارا أشرف
12:17 م | الأحد 31 مارس 2024
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان..  ملخص أحداث الحلقة الـ 20 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

ملخص أحداث مسلسل الحشاشين

وفي مسلسل الحشاشين طلب زيد بن سيحون الزواج من ألينار رئيسة الجواري، وذهب إلى حسن الصباح وأخبره برغبته، إلا أن الصباح رفض تماما، وأكد له أن هذا الأمر سيهدم نظام القلعة المحدد، وطلب منه تأجيل هذا الأمر حتى شن حرب جديدة ليختار ما يريده من السبايا.

ملخص أحداث مسلسل المعلم

وفي مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، ظهرت عائلة المعلم شداد وهي تتآمر ضد المعلم بعدما نجح في الهروب من رجالهم، وبدأت الحلقة بمطاردة رجال المعلم الجنتل ووافق المعلم مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة للقضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

أحداث مسلسل حق عرب

وفي مسلسل حق عرب، علم عبد ربه بخبر خطف العوضي عندما جاءت والدته إليه وسألته عنه وأمر عبد ربه رجاله بالبحث عنه في كل مكان حتى يقتله بيده ولا يمنح الفرصة لأحد غيره في قتله.

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