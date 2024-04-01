دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 21 من مسلسلات الأطفال (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة 21 من مسلسلات الأطفال.

ملخص مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3

بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3 بظهور فهمي ويحيى وسينو ونونيا بعدما أوصلهم فهمي لآلة الزمن، وأخبرهم أنه من الممكن كسر الآلة، فيرفض يحيى ويرد عليه بأنه يجب القبض على البروفيسورة جميلة والرجوع بها لزمنهم الطبيعي.

أحداث مسلسل نورة

كما بدأت الأحداث في الحلقة 21 من مسلسل نورة، بظهور مروان صديق نورة بالمدرسة وهو يزوها ويسأل عليها، وعندما تذهب والدها لإخبارها ترفض مقابلته لكن تُصر والدة نورة على أنها يجب عليها مقابلته ولا تظلمه كما فعلت مع صديقتها جميلة من قبل.

مسلسل نور والكوكب السعيد

أما الحلقة 21 من مسلسل نور والكوكب السعيد، فبدأت بظهور زهرة وفرحة وهما ينتظران نور أخيها ورامي صديقهم أمام المبني الذي دخلوه، وتقول زهرة لفرحة إنهم يجب أن يدخلوا لكي ينقذوهم