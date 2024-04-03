شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين أحداث شيقة بعد ترك أدهم المنزل والعمل في الشركة، وذلك بعد أن علم بسر ابنه مروان بأنه يلعب رياضة البوكسينج وليست كرة القدم كما يرغب أدهم، إذ أنه كان يفضل أن يكون ابنه لاعب كرة قدم مشهور، وذلك بسبب حبه للكرة وعشقه لنادي الزمالك في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. هل يعود أدهم للمنزل بعد تركه؟

وبدأت الحلقة بحديث أدهم مع الطبيب النفسي وخبير العلاقات الزوجية الذي يذهب له باستمرار حتى يستطيع إنقاذ علاقته بزوجته ياسمين، حول مدى شعوره بالسعادة بعد تركه المنزل وزوجته وأولاده في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8، إذ أنه أصبح يحب السفر والسهر والخروج برفقة الأصدقاء الجدد الذي تعرف عليهم مؤخرا، إذ أنهم غير متزوجون ومنهم مطلقون، كما أنهم يحرصون على تشجيعه على قضاء وقت بعيد عن منزله وزوجته.

ومسلسل بقينا اتنين يناقش قضية مجتمعية أسرية هامة في المجتمع المصري، إذ أنه يعرض المشكلات التي تحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات عديدى على زواجهم، والملل الذي يتخلل علاقة الزوجين ببعضهم البعض وتحديدا إذا كانوا يعملون في مكان واحد أو مجال واحد، إذ يملك الثنائي شركة دعايا وإعلانات شهيرة.