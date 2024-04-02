مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. هل ستتطور علاقة رانيا يوسف وزين؟

يحاول زين ابن خالة ياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، التقرب منها بعد علمه بطلاقها من أدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، لنرى ماذا سيحدث في علاقتهما في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثامنة.

وقرر زين تقديم عرض الزواج لياسمين، وذلك رغبة منه في استكمال قصة حبه لها، لأنّها حب الطفولة بالنسبة له، ولكن رانيا يوسف تطلب منه أن تكون العلاقة بينهما في مجال العمل فقط، فهل ستتطور العلاقة بينهما أم ستثبت ياسمين على موقفها؟ هذا ما نراه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثامنة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثامنة، على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات القصيرة ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، عمر طلعت زكريا.