مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. هل يتعرف شريف منير على فتاة أخرى؟

قرر أدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، أن يترك المنزل ويقيم في أحد الفنادق، ثم التقى أصدقاء العمر وراهنه أحدهم أنّه سيتعرف على فتاتين في الفندق مقابل 10 آلاف جنيه، وذهب شريف منير وإدوارد، للفتاتين وتحدث معهما، لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.

وتحدث أدهم عن مشاكله مع ياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، وطلاقه منها، ولكن طالبه أحد الأصدقاء بالعودة إلى أم أولاده، فهل سيستجيب أدهم لذلك الطلب أم سيكمل في حياة العزوبية، هذا ما نراه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8

كما تعيش ريم ابنة شريف منير في حالة حزن بسبب علاقة والدها مع أمها، وتتحدث لسيف حبيبها عما يزعجها، ليخبرها بأنه لابد من بعد والديها فترة وذلك ضمن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل بقينا اتنين.

مسلسل بقينا اتنين يناقش قضية الزواج والملل به بعد مرور أعوام، مما يجعل المشاكل تزداد وقد تؤدي إلى الطلاق وانهيار الأسرة.