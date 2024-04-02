تطورات وتوترات تشهدها علاقة ياسمين «رانيا يوسف» وأدهم «شريف منير» في مسلسل بقينا اتنين، بعدما قررا الانفصال بعد زواج دام لأكثر من 25 عاما، لذا يهتم محبي المسلسلات العائلية بمعرفة موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الثامنة التي ستعرض الليلة.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الثامنة لمتابعة الاحداث الجديدة وهل سيعود ادهم للمنزل أم سيظل يعيش في الفندق وحيدا بعيدا عن أسرته.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة الثامنة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان الحلقة 8، كالتالي:

- يكون العرض الأول للحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين على شاشة سي بي سي يكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

- يُعاد عرض الحلقة 8 من مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بى سي خلال الساعة 6 صباحا.

- الإعادة الثانية لمسلسل بقينا اتنين تأتي في تمام الساعة 11 صباحا.

- تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل العائلي الاجتماعي على منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في إطار اجتماعي كوميدي، حول امرأة تقرر الطلاق من زوجها بعد أعوام من الزواج بسبب الفتور والملل وكثرة الخلافات فيما بينهما، وهو من بطولة رانيا يوسف، وميمي جمال، وإدوارد، وشريف منير، وصلاح عبدالله، ومروة عبدالمنعم.