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دراما المتحدة

الرئيس يرفع علم مصر على أطول ساري

كتب:

نرمين عفيفي
09:28 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
علم مصر يزين أطول سارى في ساحة الشعب

علم مصر يزين أطول سارى في ساحة الشعب

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليُؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس، لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، حيث كان فى استقباله المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، وعُزف النشيد الوطنى لمصر، وعقب الانتهاء من أداء اليمين، أطلقت المدفعية 21 طلقة.

وزار الرئيس السيسى النصب التذكارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع إكليلاً من الزهور، وشهد عزف النشيد الوطنى، حيث عزفت الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد»، خلال زيارة الرئيس للنصب التذكارى لوضع إكليل الزهور، ووقّع فى سجل الشرف.

وانتقل الرئيس إلى ساحة الشعب، حيث رفع علم مصر على أطول سارى علم فى العالم، بصحبة عدد من الأطفال، وأطلقت المدفعية طلقات احتفالية، وقدّمت الطائرات العسكرية عرضاً زيّن السماء بألوان العلم المصرى.

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بقلم نرمين عفيفي