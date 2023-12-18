علم مصر بطول 50 مترا يزين احتفالات أبناء السويس بفوز الرئيس السيسي (صور)

شهد كورنيش السويس، مسيرة حاشدة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، وذلك بمشاركة شباب الجامعة، وأعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن.

أبناء السويس يحتفلون بفوز الرئيس السيسي

عبّر أبناء محافظة السويس عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي، في الانتخابات، بمسيرة على كورنيش السويس الجديد، حيث بدأوا في إطلاق الألعاب النارية والتقاط الصور التذكارية على أنغام «السمسمية» وأغنية «يا بيوت السويس».

ورفع المشاركون في المسيرة علم مصر بطول 50 مترًا على الكورنيش، تعبيرا عن تكاتف الشعب ووراء قيادته السياسية، فيما ردد شباب جامعة السويس الهتافات، وأطلقت الفتيات الزغاريد احتفالا بفوز الرئيس السيسي.