الليلة.. أحمد لاشين ضيف محمد الباز في «الشاهد»

يحل الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن شهادات خاصة عن الموسم الحالي بعنوان «الإخوان - الحشاشين».

إعادة ترجمة بعض الرباعيات

ويتحدث «لاشين» عن مساهمته في إعادة ترجمة وضبط الصياغة لبعض الرباعيات والأماكن في مسلسل الحشاشين، وإلى أي مدى تعد المساحة الأسطورية لطائفة الحشاشين هي الأكثر انتشارا.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.