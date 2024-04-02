عصام زكريا لـ«الشاهد»: الحشاشين أول عمل درامي يتجاوز فكرة التمجيد المطلق للبطل

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن مسلسل الحشاشين يتميز بالدقة في اختيار مواقع التصوير والملابس والأدوات كافة، الأمر الذي جعل المسلسل من أفضل الأعمال التاريخية التي قُدمت خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه أصبح أول عمل درامي يتجاوز فكرة التمجيد المطلق للبطل، محور العمل الدرامي التاريخي.

الحشاشين أول مسلسل يرصد قصة شخصية سلبية بعد «الزيني بركات»

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدراما التاريخية المصرية عادت بقوة بإنتاج مسلسل الحشاشين، مؤكدا أنها غابت لفترة طويلة ورجعت بهذا العمل الضخم.

وأشار «زكريا» إلى أن معظم الأعمال التاريخية التي قُدمت، كانت تدور حول شخصيات مثالية وعظيمة، وهذا ساهم في زيادة نزعة التمجيد، وبالتالي يفقد العمل الدرامي أهميته، ويجعلك تشعر بأنه عمل لتمجيد هذه الشخصية.

ولفت الناقد الفني، إلى أنه من بعد مسلسل «الزيني بركات»، يعتبر مسلسل الحشاشين أول عمل درامي يرصد شخصية سلبية، ومن الضروري أن يجري معالجة التاريخ من منظور الدراما، وهذا يعتبر أمر موضوعي للمؤلف.

عصام زكريا يطالب صناع الدراما بإظهار كل الجوانب في حياة بطل العمل

وطالب عصام زكريا، من كُتاب الدراما التاريخية، عند رصد الشخصيات الإيجابية، إظهار كل الجوانب الشخصية سواء الإيجابية أو السلبية.