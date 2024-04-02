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دراما المتحدة

عصام زكريا يفند لـ«الشاهد» ظاهرة «النُقاد الفنيين» عبر السوشيال ميديا

كتب:

محمد عزالدين
12:50 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
عصام زكريا

عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن هناك «كتاب جرى ترجمته مؤخرا في مصر بعنوان: (موت الناقد)، يناقش ظاهرة انتشار النقاد الفنيين في كل مكان، كما يلقي الضوء على الناقد بمفهومه القديم الذي كان مؤثرا وكلمته تستطيع أن تهز الصناعة بشكل كامل، وتحرك الرأي العام أيضا، فضلا عن انتظار القراء لما سيكتبه الناقد عن الأعمال الدرامية».

مفهوم الناقد الفني القديم لم يصبح متواجدا الآن

وأضاف «زكريا» خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن «مفهوم الناقد الفني القديم لم يصبح متواجدا الآن، سواء في الأدب أو السينما أو الموسيقى، وأصبح هناك نقاد آخرين تابعين للأكاديميات أو الباحثين في الجامعات، وهؤلاء ليسوا مؤثرين على الإطلاق، وغالبا ما يقدموا أعمالهم لغرضهم الشخصي فقط وللدائرة النخبوية المقربة منهم فقط».

وتابع: «هناك أيضا كتاب المراجعات السطحية النقدية، لكن الناقد المؤثر أصبح عملة نادرة، ولم يعد يملك نفس التأثير كما كان الوضع في الماضي، بسبب ظهور ديمقراطية المعرفة والرأي».

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