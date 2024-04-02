عصام زكريا لـ«الشاهد»: اختيار كريم عبد العزيز لبطولة الحشاشين سلاح ذو حدين

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إن التعامل مع النص في مسلسل الحشاشين كان جادا، وبه مجهود كبير جدًا.

وأضاف «زكريا» خلال حواره في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان- الحشاشين»: «اختيار الممثلين في معظمه هايل جدا خلال المسلسل، خاصة أنه أحتاج ممثل عنده كاريزما، وفي ناس كانت شايفة إن اختيار كريم عبدالعزيز سلاح ذو حدين، لكن ده مهم في الدراما لكي تتعلق الناس بالعمل».

وتابع: «في أفلام عامل سفاح لكن بيجيب ممثل كبير، واختيار كريم عبد العزيز ممتاز جدا».

صناعة السينما والدراما اختلفت بشكل كبير في السنوات الماضية

وأشار الكاتب والناقد الفني إلى أن «فئة الفنانين في مصر إذ كتب الناقد الفني شيئا لا يثير إعجابهم، سرعان ما يطلقوا عليه الحكم بأنه غير مطلع ولا يفهم شيئا، وإذ كتب أمور إيجابية يصبح من ضمن أعظم الأشخاص على الإطلاق».

وشدد عصام زكريا، على أن «صناعة السينما والدراما اختلفت بشكل كبير في السنوات الماضية؛ إذ أصبح هناك توجهات حول أن من سيحقق مشاهدات أكثر من خلال عمله الدرامي أو السينمائي سيكون النجم الأكثر نجاحا، بالرغم من غياب تأثيره على الجمهور في أغلب الأوقات، فهناك مقاطع فيديو تحقق ملايين المشاهدات، ولكنها لا تعطي أي تأثير بعد مشاهدتها، وعلى العكس، يكون هناك بعض الأعمال التي يشاهدها مجموعة صغيرة من الناس، ولكن يكون لها تأثيرا كبيرا».

ولفت إلى أن «الأمر هنا لا يقتصر على الكم فقط، بل من الضروري توافر الكيف على المدى البعيد، وأن يكون أكثر تأثيرا، لذا يجب فهم فكرة الأوان المستطرقة في الثقافة، من خلال توفير نخبة قوية حتى وإن كان عددها قليل، ولكنها يجب أن تكون حقيقية ومثقفة بشكل كامل».