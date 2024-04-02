رؤساء الأحزاب: خطاب السيسي خريطة طريق لمستقبل الدولة المصرية

أشاد عدد من رؤساء الأحزاب بخطاب الرئيس السيسى خلال حفل تنصيبه، ووصفوه بأنه خريطة طريق لمستقبل الدولة المصرية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، كما أثنوا على وضوحه وجرأته فى تقديم الحقائق للمواطنين، مؤكدين أن يوم 2 أبريل 2024 سيظل يوماً تاريخياً فى عُمر الوطن يليق بأرض الحضارات فى ظل توجه أنظار العالم إلى متابعة هذا الحدث الجلل.

وقال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ فوز الرئيس بفترة حكم جديدة يدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرار التى بدأها قبل 10 سنوات ماضية فى مختلف المجالات والقطاعات، فضلاً عن أن فوزه يعكس ثقة الشعب فى قيادته الحكيمة لتولى أمور البلاد، ونجاحه فى العبور إلى بر الأمان، وإعادة الحياة إلى جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاستقرار للوطن والمواطن، والعمل على تحسين مستوى معيشته، وتحقيق إنجازات فى شتى المجالات المختلفة، وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن قيادة الرئيس السيسى الحكيمة تمكنت من دحر الإرهاب، وإقامة مشروعات قومية حققت نهضة شاملة، وبدأت لتأسيس جمهورية جديدة يتحد فيها الشعب مع قيادته، ويقف مسانداً وداعماً للدولة المصرية فى جهودها نحو مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفى المقابل، هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن الشعب المصرى اختار بإرادته الحرة خير من يقود سفينة الوطن لمدة 6 سنوات مقبلة إلى بر الأمان، كما أن مصر تواصل عمليات البناء والتنمية، مؤكداً أننا نتطلع مع الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مواصلة الدولة جهودها التنموية فى كل القطاعات، وفى كل شبر من أرض الوطن لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم، وتابع أنه مع الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة، يتحقق الحلم الذى طالما خطط وسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه مهام المسئولية، وهو الوصول إلى الجمهورية الجديدة التى تتجسد فيها جهود التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح خلال السنوات العشر الماضية فى قيادة البلاد نحو البناء والتطوير بجهود مستمرة، مؤكداً أن الرئيس السيسى من خلال جهوده الحثيثة ورؤيته الوطنية القائدة، استطاع تحقيق نهضة شاملة فى كل ربوع الدولة المصرية، عبر مشاريع تنموية ضخمة، وتطوير شامل فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، مؤكداً أن الرئيس السيسى يقود البلاد بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور، بعد نجاحه فى رفع مستوى البنية التحتية إلى مستوى عالمى، وتعزيز الاستثمارات فى مختلف القطاعات.

وفى سياق متصل، عبر النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن ثقته فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى على قيادة مصر نحو المزيد والكثير من الإنجازات والنجاحات، مستكملاً: «مسيرة البناء المتكامل حاضرة، ومصر تعيش نقلة نوعية فى مختلف المجالات خلال السنوات العشر الماضية بدءاً من تحقيق الأمن والاستقرار، مروراً بإصلاح اقتصادى حقيقى، وخلق حياة كريمة للمواطنين البسطاء، وانتشال مصر من العشوائية إلى الرقى والتقدم».

وأكد «خليل» أن حزب المصريين الأحرار يؤيد بكل قوة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الرامية إلى بناء الجمهورية الجديدة القائمة على أسس راسخة من العدالة والمساواة والحياة الكريمة والحلول الجذرية لجميع الإشكاليات، والثبات على المبدأ لتجاوز التحديات بقوة ورشادة: «نعاهدكم على بذل قصارى جهدنا لدعم جهودكم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة».

من جهتها، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى يوضح ملامح الفترة الرئاسية الجديدة، التى تستهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التى يطمح إليها المصريون جميعاً، مشيرة إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة تأتى فى وقت دقيق من عمر مصر والعالم، تمر فيه المنطقة بعدة صراعات.