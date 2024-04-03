لو أخذت شيك بدون رصيد واتنصب عليك.. ازاي ترجع حقك؟

يعد الشيك البنكي أحد أهم طرق التعامل بين التجار، وعملاء البنوك، وقد أحاط واضع القانون هذه الأداة بالعديد من الضمانات لضمان حصول صاحب الحق على أمواله ليكون هناك استقرارا في التعاملات المالية والتجارية.

ما هو الشيك البنكي

وقال أيمن محفوظ المحام بالنقض والإدارية العليا، إن الشيك البنكي هو ورقة مالية تُعتبر صكاً للوفاء بسداد مبلغ محدد من حساب الجهة المُصدرة للشيك إلى الجهة المستفيدة، ويتكون من ثلاثة أطراف الساحب وهو الشخص المصدر للشيك والمسحوب عليه وهو البنك والمستفيد وهو من صدر له هذا الشيك.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة ذهاب المستفيد إلى البنك المسحوب عليه الشيك وعدم وجود رصيد كاف فيقوم البنك بإصدار رفض على هذا الشيك، على أن يكون التوقيع بالرفض على الشيك في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ استحقاق الشيك.

تحرير محضر بالواقعة

واستكمل المحام، يتوجه المستفيد بالشيك مصحوباً بالرفض وبطاقته الشخصية إلى دائرة قسم الشرطة التي يقيم بها المتهم أو دائرة القسم الواقع فيها البنك الذي أصدر أمر الرفض، ويحرر محضراً يكون معد مسبقاً على نموذج في قسم الشرطة متضمناً بيانات الشيك من حيث اسم مصدر الشيك ورقمه وتاريخ الاستحقاق وسبب صدور هذا الشيك.

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

وأردف، يعطي محرر المحضر في القسم رقم المحضر حتى يتمكن صاحب الحق من متابعة المحضر عند وصوله إلى النيابة العامة، تمهيداً لتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة الجنح المختصة، مشيراً إلى أن المادة 534 عقوبات حددت عقوبة إصدار شيك بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف جنيه، أما في حالة العودة لنفس الجريمة خلال 5 أعوام من تاريخ الحكم تصبح الغرامة 100 ألف جنيه.