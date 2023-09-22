لو معاك حكم في قضية شيك بدون رصيد تتصرف إزاي؟.. قانوني يجيب

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن الشيك هو وثيقة مكتوبة على شكل حوالة، يسمح لصاحبه أن يسحب أموالا لصالحه أو لصالح شخص آخر، ويعتبر الشيك من أكثر الأوراق المتداولة بين المواطنين بعد إيصالات الأمانة، نظراً لما يمثله من ثقة لدى المتعاملين لوجود حسابات مرتبطة به في البنوك.

كيفة التصرف عند عدم وجود رصيد؟

وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة حيازة أحد الأشخاص لشيك، وحل وقت صرفه ولم يكن هناك رصيد في الحساب المسحوب عليه، يجوز له رفع قضية أمام المحكمة المختصة، وأخذ حكم ضد مصُدر الشيك.

وأوضح أنه بعد الحصول على الحكم، يلجأ الدائن إلى وحدة تنفيذ الأحكام وطلب تنفيذ الحكم، وذلك بعد معرفة مكان المتهم تحديداً، إذ تقبض وحدة تنفيذ الأحكام، على المتهم، وهناك حالاتان بعد ذلك، الأولى، في حالة ما إذا كان الحكم نهائيًا، فيتم تنفيذ الحكم بالسجن، أما لو كان غير نهائي، يتم حبس المتهك، لكن مع إمكانية إجراء معارضة من الداخل.

دعوى أمام المحكمة المدنية

واستكمل المحامي، أنه في حالة عدم الوصول للمتهم، فيجوز لصاحب الحق في الشيك، اللجوء للمحكمة المدنية المختصة لاستصدار حكم بالتنفيذ على أي من ممتلكاته سواء كانت عقارات أو أموال سائلة.