في خطوات.. كيفية عمل محضر إلكترونيا دون الذهاب إلى قسم الشرطة

تتجه الدولة المصرية دائماً للتسهيل على المواطنين في اتخاذ كافة الإجراءات الحكومية، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية عمل شكوى أو محضر دون الذهاب لقسم الشرطة في خطوات بسيطة.

محام يوضح خطوات البلاغ

قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إنه يمكن لأي شخص تقديم بلاغ أو شكوى إلكترونياً دون الذهاب لتحرير المحضر في القسم والانتظار بإجراءات بسيطة، ويحتاج تقديم البلاغ هاتف محمول مزود بالإنترنت بالإضافة إلى فيزا بها مبلغ يزيد عن 20 جنيهاً لدفع رسوم البلاغ.

الدخول لموقع النيابة العامة

وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، يتم الدخول لموقع النيابة العامة والدخول لأيقونة العرائض الإلكترونية، ومن ثم إدخال الرقم القومي وبيانات الشاكي وأيضا مرفقات البلاغ إن وجدت.

دفع مبلغ 20 جنيها بالفيزا

واستكمل: ويتم دفع مبلغ البلاغ أو الشكوى عن طريق الفيزا وسيتم إرسال رسالة نصية خلال 24 ساعة برقم الشكوى والنيابة المحالة إليها القضية حتى يتمكن الشاكي من متابعتها في النيابة المختصة.